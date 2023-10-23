樂觀情緒環繞市場 比特幣突破3個多月新高

受到黃金等傳統利率敏感資產的看漲暗示，比特幣 (BTC) 周一 (23 日) 早盤持續上漲。

根據 CoinDesk 數據，周一亞洲交易時段，比特幣一度上漲至 30797 美元，為 7 月 15 日以來的最高價位。

在對現貨 ETF 有望批准的樂觀情緒下，比特幣價格本月上漲 14%，而黃金漲幅則小得多，為 6.7%。

由於以色列和哈瑪斯之間爆發緊張局勢，以及對聯準會緊縮周期結束的持續猜測，黃金已連漲兩周，比特幣則於上周才啟動漲勢。

比特幣恐懼與貪婪指數較上周有所提升，來到中立的 53，上周為 47。

Amberdata 衍生性商品主管 Greg Magdini 表示，利率是目前宏觀經濟中最大的推動因素，但令人驚訝的是，黃金等對利率敏感的資產也出現了看漲勢頭，「這對比特幣來說是個好兆頭」。

Magdini 補充說，戰爭支出傳統上會導致通貨膨脹，聯準會同時暗示暫停升息。考慮到市場當前對現貨 ETF 的樂觀情緒，這有利於黃金和比特幣的上漲。

Magadini 指出，考慮到完美的可移植性、通膨對沖以及與政府無關的財富保值，比特幣仍然是一種更有趣的資產。結合圍繞比特幣 ETF 和 Ripple 訴訟的樂觀情緒，目前整體而言對比特幣都顯得樂觀。