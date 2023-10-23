北京回擊美國 管制石墨出口 影響有多大？

中國商務部和海關總署在上周五（20 日）發布調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，將此前實施臨時管制的球化石墨等三種高敏感石墨物項，正式納入兩用物項出口管制清單。

中國商務部表示，根據出口管制法規，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定調整商務部、國家國防科工委、海關總署公告 2006 年第 50 號《決定對石墨類相關制品實施臨時出口管制措施》中所列的物項範圍，對部分物項實施出口管制。

其中，高純度（純度 > 99.9%）、高強度（抗折強度 > 30Mpa）、高密度（密度 > 1.73 克 / 立方釐米）的人造石墨材料及其製品，天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等）未經許可，不得出口。

與此同時，中國政府取消對爐用碳電極等五種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

石墨可被用於電動車電池生產。美國地質調查局此前的數據顯示，中國是全球最大的石墨生產國，約佔全球天然石墨供應量的 67%。

中國商務部新聞發言人說，上述政策將於 12 月 1 日正式施行，中方此前已經通報有關國家和地區。

據英國《金融時報》報導，此舉可能會加劇北京與華府及其盟友的地緣政治緊張，這些措施凸顯中國在全球數十種關鍵資源中佔據主導地位。

就在中方採取前，拜登政府加強了對華尖端人工智慧（AI）晶片的出口控制。

石墨供應鏈企業高層說，正在努力了解新的出口管制措施與 2006 年提出的石墨出口管制措施有何不同。

近幾個月來，北京已開始利用其在大量材料和資源方面的主導地位來回擊美方。

今年 7 月，北京對鎵和鍺宣布了類似出口限制。這兩種材料用於電動車、微晶片和一些軍事武器系統等戰略性產業。中國政府以國安關切為由宣布此類措施。

美國能源研究學會的數據顯示，中國生產了全球大部分的天然石墨，這些石墨可用於製造電動車電池陽極。

諮詢機構 New Electric Partners 合夥人 Ross Gregory 認為，任何對陽極材料的禁令都「意義重大」，「整個汽車電池行業都依賴陽極材料，而且幾乎所有陽極材料都來自中國」。

Gregory 說：「世界其他地區不是不能趕上，它們可以做到，但這不會在一夜之間發生。」