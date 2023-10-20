中福中壢廠遭違法盜拆 廢棄物有價料去向不明

近期有媒體報導中福前經營團隊經營不善，而且在交接日前一天辭退所有員工與帶走公司印鑑、不動產權狀等重要文件，使出令人匪夷所思的空城計。甚且還有人無照違法拆除中福中壢廠的情事，著實令人瞠目結舌。採訪團隊約訪現任經營者，發現中福中壢廠的違法拆除事件有更多的秘辛，顯然並不簡單，除了新接手的團隊無法順利承接之外，還涉及公家機關與司法問題，且截稿前桃園市政府建管處、環保局久未對違法拆除者採取動作，也令人好奇背後是否另有隱情？

實地走訪中福中壢廠，一開始從園區外望去並未發現異狀，但進入廠區左手邊卻突兀停放貼有「聯勝」字樣的四台大型怪手機具，旁邊還有兩台大型拖板車。現場管理人員表示，公司新經營團隊於去年 8 月 25 日至中壢廠接手時，中壢廠原來的保全人員早已全數被前經營團隊裁撤，根本沒有人阻止這些貼有「聯勝」字樣的怪手進廠違法強拆廠房，完全不在乎當時中福廠區仍有其他承租廠家，但這些貼有「聯勝」字樣的怪手照樣大動作違法拆除廠房，廠區的大電還一度遭怪手粗暴的挖斷，幸好並未釀成公安事件，但也導致中福中壢廠原來的承租廠家無電可用、中斷營業數日。

又從中福今日 (20) 發布重訊公告可知，中福中壢廠原來的承租廠家華碩拉鏈有限公司在前一年會計年度還佔中福銷售金額比例 30.5％，但到今年 9 月 30 日止掉到只剩 7.6%，更是直接與中福結束租約關係。而從重訊公告的內容可知，結束租約的原因之一正是受到違法拆除事件影響，顯然違法拆除問題，已經嚴重影響到中壢廠原來的承租廠家權益並導致人心惶惶，後續是否引起一波退租潮，仍有待觀察。

聯勝公司怪手與拖板車因違法拆除而經中福行使「留置權」置於中福中壢廠區。(圖: 中福提供)

採訪團隊走進中壢廠後方，現場就像是毀屍滅跡般的大肆破壞、滿目瘡痍，旁邊還堆放違法拆除後的部分廢棄物。根據現場管理人員說法，這邊本來都是可供出租的廠房，如果是這樣，當時究竟是誰故意違法拆除好好的廠房？其次，根據中福重訊，中福曾在去年 8 月 26 日向桃園市政府建管處確認，證實中壢廠是遭違法拆除，那之後桃園市政府建管處啟動哪些程序？有何作為？還有從現場拆除面積對比堆放的廢棄物來看，當時應該已有不少的廢棄物被運走，那這些被運走的廢棄物去了哪裡？有無毒性？有無分類？而且還有鋼筋等有價料的去向？桃園市政府建管處有無通報環保局介入調查？這些是攸關整個桃園市民健康福祉的公益問題，無可迴避。

中福中壢廠滿目瘡痍。(圖: 中福提供)

經電訪中福董事長陳建查證中福中壢廠遭違法拆除的細節以及主管機關的反應，陳建表示，中壢廠停放的這四台大型怪手機具、兩台大型拖板車，都是中福公司依法行使「留置權」所扣留下來的機具，為前經營團隊以不合理的租金租給「力歐新能源股份有限公司」所僱用的「聯勝營造有限公司」擁有的。

陳建進一步表示，去年 8 月 25 日到中壢廠，赫然發現聯勝公司正在違法拆除中壢廠後方廠房，旁邊並有載運廢棄物的卡車配合。當下就喝止怪手司機停止拆除，並詢問有無拆除執照，拆除人員一開始回覆說：「現在準備辦理中，我們有工期上壓力，所以同時進行，最多就是我們被建管罰款」，且違法拆除是從去年 8 月 17 日以後開始，這些都有當時的錄音錄影可以證明。

拆除人員表示最多就是我們被建管罰款。(圖: 中福提供)

陳建接著表示，中福去年 8 月 26 日就馬上去向桃園市政府建管處查詢，根本就沒有任何力歐新能源公司或聯勝公司申請拆除中壢廠廠房執照的記錄，所以聯勝公司現場人員說「準備辦理中」並不是事實。對於這樣違法明確的事實，主管機關有沒有進一步的作為？得到的回答是沒有聽說。難道真的就像聯勝公司的拆除人員所說，事後可以用「罰款」擺平桃園市政府的追究，所以就大膽地直接開拆？

採訪團隊再細細追問這樣大面積的拆除，應該有很多廢棄物及有價料，有沒有毒？去向為何？中福表示對於自己公司被無照違法拆除的犯罪事項，已經在桃園地院對力歐新能源公司、聯勝公司提出自訴，但有關廢棄物、有價料的去向，或者有沒有毒這個問題，中福並不是有公權力的機關，沒有辦法向廢棄物處理公司調閱相關出車記錄，可能要等桃園市政府建管處及環保局依法調查才能知道。目前這些廢棄物、有價料去向不明，但力歐新能源公司、聯勝公司為什麼如此明目張膽漠視法律，難道是有什麼更重要的事情必須掩蓋，才如此趕著拆除？

聯勝營造有限公司怪手違法拆除與廢棄物處理不知去向。(圖: 中福提供)

接續追問中福目前對「力歐新能源股份有限公司」或「聯勝營造有限公司」提起自訴的進度，陳建表示，目前先就力歐新能源公司及聯勝公司違法拆除中壢廠房部分，於去年 9 月已向桃園地院提出毀損罪的刑事追究，但案件從去年 9 月提告到現在，歷經一年多時間仍在審理中，目前也沒有傳喚被告出庭，近期又遇到更換法官，司法進度緩慢。

爾後聯勝公司還惡人告狀，明明有收到「留置權」的通知函，卻故意要以刑逼民，對陳建及總經理陸榮木提告侵占罪。經過記者追問有關廢棄物、有價料的問題，陳建表示那接下來就有必要與律師團研議，將以最快速度，就力歐新能源公司及聯勝公司涉犯其他侵占或竊盜有價料財產這些部分追加提告，也會配合桃園市政府環保局就違法清理廢棄物部分向聯勝公司提告，也會繼續向力歐新能源公司及聯勝公司請求民事賠償，還給股東公道。

除了中壢廠盜拆案外，回頭進一步追查，更發現中福前董事長與盜拆案的始作俑者「力歐新能源股份有限公司」有不合常規的交易，陳建指出，根據前經營團隊留下的租約，契約日期分別為 111 年 6 月 7 日、6 月 21 日，但比對中福留存接續記載的用印紀錄，111 年 6 月 7 日、6 月 21 日並無所謂租約的用印紀錄，推測極有可能當時就是黃立中帶走公司大小章，直接在租約上用印，全然不走公司流程，所以這麼大的租約也完全沒有經過審計委員會、董事會的流程。

中福 111 年 6 月 7 日、6 月 21 日用印申請簿並無所謂租約用印紀錄。(圖: 中福提供)

翻開黃立中與力歐新能源公司簽署的租約，租約起始日明明就寫 111 年 9 月 30 日開始，但「力歐新能源股份有限公司」卻在 111 年 8 月就與聯勝公司開始違法拆除。其次，在租賃價格上，這個租約竟然是前半年不需任何租金，第七個月到第二十四個月也只收 6 分之 1 租金。

還有非常誇張的租賃條件，中福如果在 10 內年解約，還需要給付給「力歐新能源股份有限公司」興建地上物的「造價總成本」，完全沒有設建造成本的上限，力歐新能源公司可以坐地喊價。即使是在 10 年後解約，中福也需要給付「力歐新能源股份有限公司」興建地上物的「造價總成本的 6 成」，假如力歐新能源公司虛報造價，那中福不就要全數買單？

更不可思議的是，20 年後就算契約到期，中福也必須「應無條件同意」續約，完全綁死接手的新團隊。從黃立中去簽這種幾乎賣身的不平等租約來看，黃立中是想要掐住中福最有價值的中壢廠，力歐新能源公司到底是什麼角色？雙方有沒有特殊關係？都還待追查。

中福與力歐新能源股份有限公司合約部分內容。(圖: 中福提供)

陳建補充，新經營團隊得知此憑空而降的賣身租約後，立即清查看看有沒有用印紀錄、估價報告或簽呈？有沒有向董事會、審計委員會提案？結果一無所獲，實在覺得太離譜，更覺得匪夷所思，為維護股東權益，因此公司在 111 年 9 月 19 日就已經通知「力歐新能源股份有限公司」結束租約。

對於這些傷害廣大股東權益的重大事件，陳建重申，本人跟經營團隊絕對會硬起來，幫助股東伸張正義，也希望公權力、司法程序都能盡快處理，畢竟遲來的正義不是正義，一定要盡快處理，才能讓所有股東看到正義到來的這一天。

依照建築法規及廢棄物清理法規規定，中福中壢廠所轄單位應為桃園市政府，中福中壢廠遭如此大規模的違法拆除，初步估計已有數十噸或者上百噸重的廢棄物及有價料不明去向。

採訪團隊分別去電桃園市政府建管處上級單位都發局與環保局，詢問有關中福中壢廠遭違法盜拆案，經過數日等待，於截稿前未接獲環保局回覆；都發局則已派員到中福中壢廠查看，確認有違法拆除情形，並回覆該址查無任何申請拆除執照紀錄，可知道當時聯勝公司拆除人員所說「準備辦理中」並不實在，桃園市政府建管處從頭到尾都未接獲申請。都發局並表示：倘有擅自拆除情形，當即依違反建築法第 25 條規定，令其即刻停止施工，並限期補辦手續，未補辦手續者將依法裁罰。但目前還不知道都發局是要對聯勝公司還是力歐新能源公司開罰？

中福中壢廠遭違法盜拆案，從去年開始就經媒體披露，然而桃園市政府建管處、環保局到今天都未依法處置，態度有點消極，是不能追查還是不想查呢？不然如此明顯的違法盜拆案，為何可以延宕至今、毫無作為。對於長久時間沒有作為的問題，採訪團隊隊也呼籲桃園市政府建管處、環保局應立即動起來，向力歐新能源公司、聯勝公司究責違法拆除部分，及追查這些廢棄物及有價料的去向或儲存地點，以免讓業者以為「罰款、事後用錢」就可以擺平一切問題，完全視公權力為無物。

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