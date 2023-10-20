四天內第二批！中國又有七家央企出手護盤

中國 A 股護盤隊伍擴軍，中國央企增持回購潮再度來襲，周四（19 日）晚間又有七家央企公告增持、回購計畫，展現大股東對未來發展的信心。

據《財聯社》報導，此次央企增持回購距離上次央企集體護盤僅過了三天。10 家央企在周一出手護盤，金額合計超過人民幣（下同）74 億元。初步統計，本次七家央企增持和回購的資金，總計規模最高也達到 42 億元。

此次發布增持回購計畫的央企，主要以能源類企業為主，包括中國核電 (601985-CN) 、國電電力 (600795-CN) 、內蒙華電 (600863-CN) 、國電南瑞 (600406-CN) 、中國神華 (601088-CN) 。此外，中國鋁業 (601600-CN) 、中國建築 (601668-CN) 等也加入護盤隊伍。

具體來看，中國核電控股股東中國核工業集團公司及其一致行動人計劃在未來 12 個月內增持公司股份，增持金額不超過 5 億元。

國電電力控股股東國家能源投資集團公司計劃在未來 12 個月內，通過全資子公司國家能源集團資本控股公司增持公司股份，增持金額不低於 3 億元，不超過 4 億元。

內蒙華電控股股東北方聯合電力公司計劃在未來三個月內增持公司股份，增持金額不低於 1 億元，不超過 2 億元。

國電南瑞則發布回購計畫公告，擬以自有資金回購公司股份用於股權激勵，回購金額不低於 5 億元、不超過 10 億元。

在上述央企公告中，多數都提及對公司未來發展的信心或公司長期投資價值的認可。市場人士表示，一般來說，增持和回購與市場見底有一定相關性，央企如此密集增持和回購，一方面體現公司及主要股東對未來發展的信心，另一方面，底部加倉，也是在維護公司與全體股東的利益。