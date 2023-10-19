北港萬有紙廠地可供台積電設廠？台灣金聯：須額外徵收土地

台積電 (2330-TW) 桃園龍潭設廠計畫喊卡，就在台積電另尋地點時，另有聲音喊出可考慮台灣金聯位於北港工業用地 (原萬有紙廠)，但台灣金聯今 (19) 日表示，原萬有紙廠面積僅 14 公頃，與台積電所需 100 公頃相去甚遠，除非地方政府出面徵收土地，才能符合台積電需求。

台灣金聯表示，原萬有紙廠面積約 14 公頃，但台積電原本規劃在桃園龍潭設置 1.4 奈米廠房，廠房面積約需 100 公頃以上的土地，如要滿足台積電用地需求，必須要由地方政府出面徵收土地，並變更為工業用地，才能符合台積電所需。

台灣金聯指出，原萬有紙廠土地目前屬甲種工業區土地，但台灣金聯公司一向支持引進低污染產業進駐園區，未來仍然會伺機處分，讓適合的產業進駐，以促進地方繁榮及增進就業機會。

台灣金聯指出，北港地方人士希望能將目前地目為甲種工業區土地變更為乙種工業區土地，台灣金聯公司也樂觀其成，請北港鎮公所等地方政府機關能儘速完成相關作業。

台灣金聯 9 月曾公告標售原萬有紙廠土地，標售底價 33.8 億元，但因無人投標最後流標收場，根據台灣金聯規劃，由於該案底價已比鄰近工業用地還低，因此不會調降標售底價，並預計最快明 (2024) 年第 2 季重新招標，



