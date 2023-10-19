因應銷售下滑 諾基亞計畫大幅裁員1.4萬人

芬蘭電信設備集團諾基亞 (Nokia) 周四 (19 日) 表示，由於歐洲對下一代 5G 設備的投資減少，公司第三季下降了五分之一，公司預計在新的成本削減計畫中，裁員 1.4 萬人。

諾基亞和競爭對手愛立信一直在努力。應對美國等國家 5G 設備需求放緩的問題，試圖透過對印度這個低利潤市場的銷售增加，來抵消部分疲軟的影響。

諾基亞的目標是到 2026 年底前，總成本節省 8 億歐元 (8.42 億美元) 至 12 億歐元。公司發布聲明表示，成本削減計畫預計將使員工人數，從目前的 8.6 萬人減少到 7.2-7.7 萬人。

「諾基亞預計將對該計劃迅速採取行動，到 2024 年節省至少 4 億歐元，到 2025 年再節省 3 億歐元。」

愛立信今年也解雇了數千名員工，該公司周二表示，影響其業務的不確定性將持續到 2024 年。

諾基亞執行長 Pekka Lundmark 表示：「雖然我們第三季的淨銷售額受到持續不確定性的影響，但我們預計第四季，我們的網路業務將出現更為正常的季節性改善。」

諾基亞表示，接下來將轉向更精簡的企業中心，以提高策略重點，同時保護研發支出，並賦予業務部門更多的營運自主權。