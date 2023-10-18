習近平：只有合作共贏 才能辦大事 創建「絲路電商」合作先行區

中國國家主席習近平周三（18 日）在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上表示，只有合作共贏，才能辦成事、辦好事、辦大事，且中方將創建「絲路電商」合作先行區。

據《新華社》報導，習近平周三在談到共建「一帶一路」經驗時表示：「我們深刻認識到，只有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事。只要各國有合作的願望、協調的行動，天塹可以變通途，『陸鎖國』可以變成『陸聯國』，發展的窪地可以變成繁榮的高地。」

習近平說，經濟發展快一些的國家，要拉一把暫時走在後面的夥伴。只要大家把彼此視為朋友和夥伴，相互尊重、相互支持、相互成就，贈人玫瑰，手有餘香，成就別人也是幫助自己。把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己生活得更好、發展得更快。

習近平指出，將創建「絲路電商」合作先行區，與更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。中方要全面取消製造業領域外資准入限制措施，主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水準開放，擴大數位產品等市場准入，深化國有企業、數位經濟、知識產權、政府採購等領域改革。

中方將每年舉辦「全球數位貿易博覽會」。未來 5 年（2024－2028 年），中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過 32 兆美元、5 兆美元。

習近平說，將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行與中國進出口銀行，將各設立人民幣 3,500 億元融資窗口，絲路基金新增資金 800 億元，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。

此外，習近平表示，將繼續實施「一帶一路」科技創新行動計畫，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來五年把同各方共建的聯合實驗室擴大到 100 家，支持各國青年科學家來華短期工作。