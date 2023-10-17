Fintech新兵報到 交流資服10/20登興櫃

金融科技業者交流資服 (6984-TW) 周五 (20 日) 將以每股參考價 34 元登錄興櫃交易，展望後市，公司表示，隨著更多傳統線下零售店家數轉型使用 ACpay，將進一步帶來更多穩定的現金流收入，也推進集團第三方支付業務比重持續攀升，可望加速達成集團營運損益兩平的目標。

交流資服表示，受惠全球數位轉型、金融科技、AI 人工智慧等趨勢浪潮推進下，零售業者加速數位轉型的需求持續強勁，帶動旗下「電商服務 iCarry」及「第三方支付 ACpay」兩大業務市場版圖的穩健擴張。

為集團長期永續發展，交流資服今年已斥資新台幣 3000 萬元，建構完成旗下「ACpay」APP SaaS (Software as a Service) 服務商市集，成為台灣首家實現服務聚合之金融科技領航者。

交流資服結合「電商服務 iCarry」與「第三方支付 ACpay」兩大業務，目前已是台新銀行、中國信託銀行、永豐銀行、聯邦銀行、國際組織 PCIDSS L1 認證等超過四家銀行與國際組織之代收付認證、會員及合作夥伴。

交流資服目前擁有包括佳德糕餅、小潘鳳梨酥、快車肉乾等超過 500 個台灣伴手禮品牌客戶，成為發展去中心化金融科技的強勁助力，進而協助客戶推動數位轉型、精準行銷，築起集團與同業間差異化的高度競爭門檻。

藉由交流資服的客製化金流服務，線下實體通路可透過與收單銀行整合的 smartEDC 機器，讓消費者使用多元支付進行交易，而後端的線上開放式加值平台，則提供憑證代理 (電子發票、退稅)、跨平台點數交換、跨店核銷帳管、跨平台流量分銷以及以數據加值的微商金融服務等功能，解決中小企業金流與熟客方案點數管理繁雜的痛點。

另外，交流資服會再輔以商戶端的 AI 精準行銷式投放平台，讓品牌商經營者能夠有更妥適應用的廣告解決方案，以精準投放的模式創造線上、線下通路更高附加價值的服務，為商業模式護城河所在。

根據 NRI 針對” 台灣零售市場疫前疫後變化考察” 最新數據指出，近年來伴隨智慧型手機普及與 COVID-19 影響民眾生活消費型態甚鉅，同時也造就零售市場的銷售結構變革，2022 年全台零售業營業額已達 4.28 兆元，較疫情前 (2019 年)3.85 兆元成長約 11.1%。

其中，全台網路零售金額 (包含電商平台以及實體通路業者的線上銷售) 已達 4,930 億元，約佔整體零售銷售額之 11.5％，較 2019 年 2,837 億元成長高達 71.6％，凸顯龐大市場商機為交流資服帶來良好的業務開拓空間。

交流資服憑藉著客製化的金流服務、整合線上與線下銷售的創新商業模式，透過商戶端與金流端末服務的結合，協助商戶端客戶數位轉型帶動，結合、落實、聚合各項加值服務，不僅深化既有零售商業者客戶的黏著度，在既有客戶基礎上亦創造更多業務範疇合作空間，推升交流資服營運邁入下一成長期。

展望未來，交流資服將聚焦鎖定台灣包括休閒體驗業態、餐飲業態、伴手禮業態等市場客戶持續數位轉型進程的龐大需求商機，並祭出四大營運方針，擴大集團營運規模，一、提供客製化金流服務，聚焦合約支付系統、分帳支付系統、手機收款系統、跨國收款系統四大面向。

二、開放加值服務平台，如跨點數會員平台服務，增加 SaaS 業務服務範疇；三、透過創新優勢去識別化會員系統，結合商戶端 AI 廣告投放平台，實現服務聚合加值服務，以期帶動未來營運長期成長動能。