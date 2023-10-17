台股量能不足連三跌 三大法人聯手賣超74.47億元

台北股市今 (17) 日開高震盪走低，盤中資金對 AI 概念股狂熱退燒，技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 走疲，由權值股台積電 (2330-TW) 及 IC 設計族群力撐，終場集中市場下跌 9.69 點或 0.06%，收在 16642.55 點，成交值 2740.65 億元；三大法人同站賣方，聯手提款 74.47 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 43.88 億元，呈現連三賣；自營商賣超 25.66 億元，為連三賣；投信翻空賣超 4.93 億元；三大法人合計賣超 74.47 億元。