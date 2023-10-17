台股量能不足連三跌 三大法人聯手賣超74.47億元。(圖:REUTERS/TPG)Tag三大法人買賣超外資投信自營商籌碼台北股市今 (17) 日開高震盪走低，盤中資金對 AI 概念股狂熱退燒，技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 走疲，由權值股台積電 (2330-TW) 及 IC 設計族群力撐，終場集中市場下跌 9.69 點或 0.06%，收在 16642.55 點，成交值 2740.65 億元；三大法人同站賣方，聯手提款 74.47 億元。 觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 43.88 億元，呈現連三賣；自營商賣超 25.66 億元，為連三賣；投信翻空賣超 4.93 億元；三大法人合計賣超 74.47 億元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀〈台股盤前要聞〉AI吸金Q3散戶交易創新高、台股量縮跌百點破季線 今日必看財經新聞〈台股盤前〉美股上漲有助各族群偏多輪動 拚收復季線關卡〈台股盤中〉聯家軍、IC設計領漲上攻 收復16700點台積電：現階段不再考慮進駐龍潭園區三期 續評估適合建廠用地業界大老看以巴衝突短期無影響 後續觀察油價、原物料走勢〈台股盤後〉AI退燒、IC設計族群難撐盤 小跌9點收16642點相關貼文