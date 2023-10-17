〈陸港盤後〉中國10家央企出手護盤 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（17 日）收盤齊揚，滬指漲 0.32%，繼中國「國家隊」中央匯金公司增持四大國有銀行股份後，10 家央企上市公司出手護盤，向市場釋出積極信號。

滬指周二收盤漲 0.32% 報 3,083.5 點，深成指漲 0.15% 報 9,940.22 點，創業板指漲 0.26% 報 1,961.89 點；兩市成交額合計人民幣 7,353 億元，「北向資金」淨賣出 30.58 億元。

券商、保險、銀行類股集體走高，紡織服裝、石油、半導體、軟體、電力等族群上揚；醫藥、汽車、媒體、農業、釀酒等類股齊跌，減肥藥概念股大幅回落。

香港恒生指數周二收盤漲 0.75%，報 17,773.34 點，恒生科技指數漲 0.64%，報 3,836.05 點。

據《第一財經》報導，寶鋼股份 (600019-CN) 、中國移動 (600941-CN) 、中國電建 (601669-CN) 等央企在周一（16 日）宣布新增增持計畫、新增回購計畫或公布回購進展，金額合計超過人民幣 74 億元。

中國移動在周一表示，2022 年 1 月 21 日至 2023 年 10 月 16 日，中國移動集團累計增持公司 2,625.84 萬股 A 股股份，約佔公司已發行股份總數 0.123%。

華潤微 (688396-CN) 也說，實際控制人子公司計劃增持公司股份，合計增持金額不低於人民幣 1 億元。中國鐵建 (601186-CN) 指出，控股股東擬自公告披露之日起六個月內增持公司 A 股股份，增持總金額不超過 3 億元。

重要股東在關鍵時刻增持，往往具有示範作用。就在五天前，中央匯金出手增持了工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (00939-HK) 等四大銀行股份，合計增持逾 1 億股，金額 4.77 億元，中央匯金並承諾擬在未來六個月內繼續增持。

天風證券分析師劉晨明表示，回購增持熱潮是經濟復甦、市場預期上升的積極信號。首先，上市公司回購增持熱潮，向市場傳遞積極信號，彰顯市場對於經濟復甦的信心；其次，此舉有利於穩定股價，保護投資人利益。