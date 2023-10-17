中國10家央企出手護盤 人民幣逾74億回購增持組合拳來了！

繼中國「國家隊」中央匯金公司增持四大國有銀行股份後，10 家央企上市公司出手護盤，向市場釋出積極信號。

據《第一財經》報導，寶鋼股份 (600019-CN) 、中國移動 (600941-CN) 、中國電建 (601669-CN) 等央企在周一（16 日）宣布新增增持計畫、新增回購計畫或公布回購進展，金額合計超過人民幣（下同）74 億元。

中國移動在周一表示，2022 年 1 月 21 日至 2023 年 10 月 16 日，中國移動集團累計增持公司 2,625.84 萬股 A 股股份，約佔公司已發行股份總數 0.123%。

華潤微 (688396-CN) 也說，實際控制人子公司計劃增持公司股份，合計增持金額不低於人民幣 1 億元。中國鐵建 (601186-CN) 指出，控股股東擬自公告披露之日起六個月內增持公司 A 股股份，增持總金額不超過 3 億元。

上證指數周二早盤跌 0.12%，深證成指跌 0.05%，創業板指漲 0.26%。

重要股東在關鍵時刻增持，往往具有示範作用。就在五天前，中央匯金出手增持了工商銀行 (601398-CN) 、農業銀行 (601288-CN) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (601939-CN) 等四大銀行股份，合計增持逾 1 億股，金額 4.77 億元，中央匯金並承諾擬在未來六個月內繼續增持。

天風證券分析師劉晨明表示，回購增持熱潮是經濟復甦、市場預期上升的積極信號。首先，上市公司回購增持熱潮，向市場傳遞積極信號，彰顯市場對於經濟復甦的信心；其次，此舉有利於穩定股價，保護投資人利益。

「上市公司集中回購增持，往往是股市定價已經低於了內在價值，企業發展前景被嚴重低估。規模性的增持回購，是市場的利多信號，有望提升市場信心，推動價值回歸。」南開大學金融發展研究院院長田利輝表示。