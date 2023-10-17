Lululemon股價大漲逾10% 周三開盤前將加入標普500指數

加拿大運動服飾業者 Lululemon(LULU-US) 將在周三 (18 日) 開盤前正式納入標普 500 指數，消息帶動該股股價上周五大漲後，周一繼續上攻逾 10%，達到將近兩年來的新高。

標普道瓊指數上周五宣布，Lululemon 將取代已由微軟 (MSFE-US) 完成收購的動視暴雪 (Activision Blizzard)(ATVI-US)。一檔股票若被納入標普 500 指數後，追蹤指數的共同基金等機構投資人會開始把該股納入投資組合，因此通常會提高需求。

Lululemon 周二收盤上漲 10.31% 至每股 416.64 美元，創 2021 年 12 月以來最高水準。今年來股價漲幅也應聲擴大到將近 30%，目前市值超過 520 億美元。

Lululemon 近期有其他利多。9 月時，Lululemon 與健身器材製造商派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 敲定協議，Lululemon 將成為派樂騰主要的運動服飾製造商，派樂騰則獨家提供數位健身內容給 Lululemon。

Lululemon 8 月還曾二度提高全年獲利和營收預測，理由是北美業務有所改善。

根據 LSEG 資料，Lululeomon 股價目前約為未來 12 個月獲利的 28 倍，仍比五年歷史均值 40 倍低。32 名追蹤 Lululemon 的分析師，對其目標價中位數為每股 450 美元，投資建議評等均為「買進」。