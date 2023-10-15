砸125億救基泰神秘買家起底！不是富二代、僅高中學歷，42歲賓利哥如何從小代書翻200億身價，獵地手法公開

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

10 月 4 日，基泰建設發布重訊公告基泰忠孝大樓以總價 125 億元賣掉了，這樁交易刷新今年最貴辦公大樓行情，讓市場跌破眼鏡。而扮演基泰救世主的吉璘地產負責人李承晉，竟然是個 1980 年後出生的年輕神祕富豪，更讓整起交易案增添戲劇張力。

李承晉年僅 42 歲，外界對他的了解除了從事過代書業，另一個較不為人知的經歷是，在桃園蘆竹出生長大的他，曾在 2010 年、29 歲那年參選蘆竹鄉新興村村長，僅獲得 600 多票，鎩羽而歸。

當年選舉公報揭露，李承晉最高學歷為啟英高中畢業，經歷僅列「中信房屋經理」，而如今已是能豪擲百億手筆的地產大買家。根據他小時候居住過的蘆竹區新興街鄰居透露，李承晉的父母早年務農為生，家境並不富裕，「聽說李承晉現在靠著做房地產賺大錢，現在已不住老家了。」

查詢經濟部公司登記資料，目前李承晉擔任負責人的公司不少，其中，成立時間較久、且一路由李承晉擔任負責人的公司，則屬 2011 年設立的吉璘地產開發公司。因此，一般認為若要盤點李承晉的獵地手筆，應以吉璘地產為主，個人身價逾 200 億。

業內人士認為，李承晉能夠致富，脫離不了農地。一位與他交手過的桃園土地開發業者說，桃園建商或多或少都曾向李承晉買過地，但他這幾年開始出名，不是因為他扮演居中仲介角色，而是因為他有能力直接向地主買斷土地轉售，早已超越土地中間人層次。

據說，他買地的標準是「有利可圖就買」、「愈大塊愈好」、「永遠要想好後路」，尤其這幾年政府開放《產創條例》申請農地變更為工業區土地，李承晉看準商機龐大，大約 10 年前就開始收購外人眼中不起眼的農地。

「這些農地早年每坪成本僅 5、6 萬元，順利變更後地價水漲船高，每坪售價上看 15~20 萬元依然非常搶手。」業者指出，中美貿易戰開打後，不少台商回流設廠，但新北市工業地價早已站上百萬元大關，地價相對便宜的桃園成為廠商相中的熱門地點，交投熱絡，而李承晉這 3 年就靠買賣桃園觀音、楊梅的上萬坪工業區土地迅速累積身價。

桃園台灣房屋一位店長印象很深刻，7、8 年前李承晉向他買過一塊農地，「當時他就開著一輛賓利來看地。」頂級豪華房車格外吸睛，但李承晉在初步商談時「很低調，都不說什麼意見。」等到談及價錢，才開始顯露精明本色，「其實那塊地，地主開價已低於行情，但李承晉還是毫不手軟地殺價。」

買地出手快狠準，讓李承晉逐漸在桃園土地開發界建立起江湖地位，甚至有人稱他是桃園的「土開之神」。提及他經營的吉璘地產開發，外界異口同聲指出，吉璘建立一套標準作業流程，為了避免地主開高價，一定是先透過人頭購買農地，再陸續蠶食擴大面積，待整合完成，地主發覺幕後其實正是吉璘地產所主導時，往往為時已晚。

海派、豪爽、熱心公益，這些都是外界對李承晉的常見形容，但地方人士對他評價也褒貶不一，「土地買賣交易本來就有一些遊走在法律邊緣的操作模式。」桃園土地開發人士說，「李承晉敢碰外人不敢碰的土地，肯定是有一些能耐，一如他吃下基泰忠孝大樓的動機與目的，外界至今霧裡看花。」李承晉到底在盤算什麼，仍充滿問號。

來源：《今周刊》 第 1399 期

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