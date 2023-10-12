華為真正5.5G商用手機有望2024年上半年推出

華為在日前舉行的 2023 全球行動寬頻論壇上，發表了全球首個 5.5G 全系列解決方案。在先前，華為就曾宣布將在 2024 年推出面向商用的點到點 5.5G 全套網路設備。另外，華為多項 5.5G 產品也都已在籌備當中。

在 2023 全球行動寬頻論壇 (GlobalMBBForum2023) 期間，華為無線網路產品線總裁曹明發表了全球首個全系列 5G-A 產品解決方案。

5G-A 是 5G 技術的升級演進版本，也被稱作 5.5G，連接速度和延時等網路能力皆有望較目前的 5G 網路提升 10 倍，同時這個全新的革命性技術能更好地搭配人聯、物聯、感知、高階製造等場景，創造更多新商業機會。多家券商發表研報指出，2024 年有望迎來 5.5G 時代，業者、設備商及 5G 上游元件發展前景樂觀。

曹明表示，5.5G 透過提供 10 網路能力以及多維新能力，加速人、家、物、產業、車這 5 大聯接的升級，支撐新體驗、新聯接、新業務的發展，助力運營商向 5.5G 演進。5.5G 將賦能生成式 AI 等新的應用場景，包括 XR、雲端手機等。

華為相關人士 11 日接受採訪時表示，明年要將推出的商用通訊產品，通常今年就會提前發布，所以我們現在發布的產品或解決方案，推出時間一般會在 2024 年。

中信證券通訊首席分析師黃亞元表示，5.5G 將帶動產業變革，他看好三大營運商、設備商及 5G 上游元件。5.5G 有望帶動基地台性能升級，且帶動 5G 產業需求，營運商將因此受益。

另外，華為、中興通訊、信科移動等設備商是 5.5G 核心必要專利的主要貢獻者，新技術將帶動基地台的軟硬體升級，隨之帶來價值提升。