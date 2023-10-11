〈貴金屬盤後〉市場評估中東危機、Fed暫停升息 黃金期貨上漲

黃金期貨周二 (10 日) 收高，中東危機持續擾亂市場並刺激避險需求，投資人也因為聯準會 (Fed) 官員鴿派談話，評估暫停升息的可能性。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.6%，報每盎司 1875.30 美元。

黃金現貨價開高走低，終場下跌 0.1%，報每盎司 1858.64 美元。

黃金周一曾跳漲，創五個月來最大單日漲幅，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamas) 之間的軍事衝突，刺激對避險投資的需求。

但道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說，到了周二，市場上出現一些獲利了結壓力，投資人的風險胃納也改善，讓黃金期貨漲幅收斂、現貨收黑。

美股周二收高，不過整體而言，中東局勢讓投資人依然謹慎。

市場聚焦將在周三公布的 Fed 9 月會議紀錄，以及周四出爐的美國 9 月消費者物價指數 (CPI)。

Melek 說：「如果 CPI 報告依然比市場預期火熱，尤其是核心數據，對黃金將是利空，因為這代表 Fed 將保持利率在高點更長一段時間。」

黃金本身不孳息，因此在利率上升環境中，魅力相對減弱。

美債殖利率周二下滑。數名 Fed 官員表示，長天期美債殖利率攀升，可能取代 Fed 進一步升息。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 說：「既然 Fed 暗示終點利率可能已經到達，眼前的地緣政治風險和金融情勢趨緊，意味著 Fed 今年可能不需要再次升息。假如經濟在 2024 年重新加速成長，緊縮的風險可能捲土重來，但現階段看起來，黃金似乎已經脫離危險區域。」

RBC 資本市場策略師 Christopher Louney 說，黃金的長期表現將取決於中東危機是否帶來更深的經濟和金融衝擊。

Louney 說：「在油價上漲之際，我們也注意到相關價格通膨的潛在意義，以及隨之而來的不確定性，可能對 Fed 和黃金有何影響。從我們目前所做的黃金展望、和風險環境，我們可能已經看見黃金本季的低點。」