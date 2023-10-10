蘋果仍在解決Vision Pro重量問題

蘋果 (AAPL-US) 推出頭戴裝置 Apple Vision Pro，對於目前的型號，蘋果仍在解決重量問題，未來的機型有望變得更輕。

蘋果的工程團隊正致力於為蘋果 Vision Pro 上市做好準備，儘管蘋果的重點更多地放在未來的機型上，而不是已經完成的第一代硬體，但蘋果仍然擔心首發 Vision Pro 的重量，以及消費者的評價。

《彭博》科技記者 Mark Gurman 撰文寫道，目前的型號很重，「大約一磅」(0.453 公斤)。 在測試中，對某些用戶來說這個重量明顯太重了，即使在短時間的頸部活動，仍可能拉傷頸部。

蘋果內部測試人員在試用這款裝置時也發現重量問題，使用一個半小時後肯定會出現「輕度頸部疲勞」。

對於目前的型號， 雖然蘋果公司對當前型號的重量無能為力，但嘗試推出「減壓頭帶」，讓使用者在使用 Vision Pro 時不會有太大負擔。

除了重量，蘋果還可能改變 Vision Pro 設計，使其更適合戴眼鏡的人，第一代型號不能戴眼鏡，而是依賴使用前安裝的磁性處方鏡片。

蘋果可能會選擇在未來銷售預裝處方鏡片的耳機，以簡化使用，但這樣做會使耳機在與他人分享時變得不那麼有用，或者如果用戶的視力處方發生變化。 也有人擔心，提供內建處方鏡片會讓蘋果成為某種形式的醫療服務提供者，從而帶來各種相關問題。

Gurman 認為，蘋果目前停滯不前的 AR 眼鏡計畫可能是未來的發展方向，因為它將是一種輕量級的硬體，不依賴透過相機和 VR 螢幕。 理論上，它們可以整天穿著。

要做到這一點，蘋果需要加強對 AR 眼鏡專案的開發強度，如果 Vision Pro 夠受歡迎，蘋果最終可能會推進 AR 眼鏡專案。

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