立訊精密董事長：今年生產三款iPhone 15 為Apple Vision Pro做生產準備

在蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 15 系列開賣之際，立訊精密 (002475-CN) 董事長王來春在周四（21 日）表示，今年為蘋果生產三款 iPhone 15，業務（規模）較過去一年翻了一番，她並說正在為 Apple Vision Pro 做生產準備。

據《澎湃新聞》報導，王來春說：「基於我們在工藝和底層技術層面構建的堅實基礎，以及持續協助客戶在製程優化和提升效率上的良好表現，近年來公司大幅增加了 iPhone 的生產型號以及數量，很高興我們今年在國內（中國）為客戶提供 iPhone 15 系列三個型號的生產製造。」

王來春表示，目前為蘋果提供 iPhone、Apple Watch、AirPods 及 Apple Vision Pro 等產品的開發和製造服務，從多元化的零件、模組到整機系統組裝，提供一體化綜合解決方案。

王來春強調，繼續在中國擴充產能，以滿足蘋果的需求。去年該公司在昆山新建一個園區，專門支持 iPhone 的開發和量產，這座園區創造數萬個工作崗位，也為地方帶來重大財政貢獻。

「我依然記得，2011 年接到蘋果公司的第一筆業務時，公司只有 500 名員工在服務蘋果，現如今，在今年的高峰期，公司全球整體員工規模已超過 34 萬人。」王來春說道。

立訊精密能有今年這個規模，與蘋果對立訊精密的支持密不可分。尤其是蘋果把 AirPods 訂單交給立訊精密，隨著這項產品熱賣，立訊精密的營收和利潤也隨之快速成長。

王來春回憶當時雙方在 AirPods 合作上的細節時表示，2017 年 1 月，正值農曆新年，當人們都沉浸在節日歡樂中時，公司團隊接到蘋果的需求，緊急評估 Airpods 的生產報價需求以及相關準備。

蘋果也派團隊每天與立訊逐項確認每個環節：設備移轉、零件採購、供應鏈配套、產線架設、作業人員培訓、實際試產等。

王來春說，公司在短短兩個月內就完成第一條長達一千多公尺的生產線架設與驗證，當年 5 月開始架線，7 月順利出貨，到 11 月已完成出貨 100 萬台的使命，這是蘋果與立訊互相攜手合作的成果。

王來春表示，多年來的深度配合，讓雙方都產生高度默契和信任感，尤其在全新產品系列及有重大升級的新產品上，客戶願意把機會交給立訊。目前立訊正在為明年上市的 Apple Vision Pro 做生產準備。

