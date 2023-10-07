鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-1.98元，預估目標價為16.63元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.88元下修至-1.98元，其中最高估值-1.38元，最低估值-2.43元，預估目標價為16.63元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.38 0.25 0.91
最低值 -2.43 -1.58 0.04
平均值 -1.92 -0.41 0.39
中位數 -1.98 -0.24 0.22

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 230,910,000 253,640,000 260,202,550
最低值 210,516,000 211,132,000 236,491,560
平均值 218,417,990 237,002,440 250,973,370
中位數 218,227,500 235,137,000 256,226,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.76 5.53 0.17 -1.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		 223,715,758 350,076,690 269,911,051 251,971,209

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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