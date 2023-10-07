鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-1.98元，預估目標價為16.63元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.88元下修至-1.98元，其中最高估值-1.38元，最低估值-2.43元，預估目標價為16.63元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.38
|0.25
|0.91
|最低值
|-2.43
|-1.58
|0.04
|平均值
|-1.92
|-0.41
|0.39
|中位數
|-1.98
|-0.24
|0.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|230,910,000
|253,640,000
|260,202,550
|最低值
|210,516,000
|211,132,000
|236,491,560
|平均值
|218,417,990
|237,002,440
|250,973,370
|中位數
|218,227,500
|235,137,000
|256,226,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.76
|5.53
|0.17
|-1.77
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。