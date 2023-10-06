中國國慶檔電影票房僅破人民幣27億 為何未能延續暑期檔熱度？

中國八天長假接近尾聲，燈塔專業版的數據顯示，截至周五（6 日）6 時，國慶檔新片總票房（含預售）僅破人民幣（下同）27 億元，不如預期，原因包括暑期檔透支觀影熱情、旅遊市場火爆，以及杭州亞運會賽事分散了熱度。

據《澎湃新聞》報導，數據顯示，今年國慶檔影片數量是近五年來最多。上映的 12 部新片，涵蓋劇情、歷史戰爭、犯罪動作、喜劇等類型，能夠滿足不同層面的觀影人群。目前已經有五部票房破億，總票房也已遠遠超過去年國慶檔票房的 14.99 億元。

不過，這樣的票房成績，與機構的預測相差較遠。電影市場經過史上最強暑期檔之後，業界普遍預計中秋國慶檔有望延續暑期檔熱度，甚至可能超越 2019 年國慶檔。

今年以來，影視行業迎來修復行情，尤其是春節檔和暑期檔。

中國國家電影局統計數據顯示，2023 年春節檔（1 月 21 日至 1 月 27 日）電影票房為 67.58 億元，觀影人次為 1.29 億，超過 2022 年、2020 年、2019 年同檔期票房。

2023 年暑期檔（6 月 1 日 - 8 月 31 日）全國總票房突破 206 億元，更是刷新中國影史紀錄，總觀影人次超過 5 億。其中四部國產片票房超過 20 億元，分別是《消失的她》、《孤注一擲》、《封神第一部》、《八角籠中》，票房第五名的《長安三萬里》，票房也超過 17 億元。

在中秋國慶假期開始前，不少機構預測國慶檔票房將超過 50 億元。中信建投證券就指出，歷史最強國慶檔在 2019 年，創造全國綜合票房 44.7 億元，觀影人次達 1.2 億。今年國慶檔觀影人次有望回升至 2019 年同期水準，全國綜合票房為 52.5 億元，暴增 250.4%。

國慶檔票房為何不如預期？業界人士認為，一方面，暑期檔一定程度上透支觀影熱情，另一方面，旅遊市場火爆和杭州亞運會賽事分散了熱度。與賽場上激烈比賽相比，電影顯得吸引力較弱。

華鑫證券的研究報告也指出，國慶檔影片未能延續暑假檔熱度，主要是影片未出現口碑帶來的票房逆襲。