高價股比價效應：你不能不知道的法人佈局方向

今年來看即將於 10/19 從興櫃轉上市的 6526 達發科技。

達發主要是由絡達科技 (2001 年創立，2007 年聯發科開始增加持股到 2017 年完全持有) 及創發科技 (2013 成聯發科旗下獨立營運子公司) 組成，事業群主要以無線、有線通訊為主。其中無線通訊包括藍牙音頻、衛星定位產品、有線通訊包括寬頻、乙太網產品。

IC 設計是與市場需求連動性高的產業，也受景氣影響程度大，同時也須考量切入的產品發展性及企業技術能力；目前在無線通訊這塊，藍芽相關應用並非最具高獲利性質的類別，但衛星相關應用在未來低軌道衛星的普及後仍值得期待，達發也有推出支援全星系衛星訊號的單頻低功耗 GNSS 晶片；有線通訊部分，隨著全球寬頻需求逐年提升，也將帶動光纖寬頻、VDSL 設備需求快速成長，有利其晶片需求。

在集團資源的整併及挹注下，達發在藍芽音訊、衛星導航、固網寬頻皆有達到全球市佔前三的地位；過去六年來毛利率也從 31.2% 增加至 48.1%，過程中可說是處在獲利率穩健成長的趨勢中。

而在上市新股承銷價格未訂出前，股價多成交在 600 元以上，以達發上半年賺 2.7 元來看，本益比相當高，以去年全年賺 19.9 元而言，評價其實也相對不少 IC 設計上市櫃企業來的高，也因此這種流通性較差的標的，轉為上市上櫃後大約一個月左右，通常會更真實反映市場對其評價態度。

高價股即將上市的期待，除了要關注是否有蜜月行情外，能否掀起比價效應也是要觀察的重點；在現階段多數 IC 設計股不是台股的主流，本益比多沒有很貴的情況下，便可以解釋為何這陣子不少法人都在買 IC 設計股，且股價也多數表現不差。

10/3，達發公布其初次上市前，現金增資發行新股承銷價格。公開申購承銷價是 434.84 元，與原先承銷價格有段落差，代表競價拍賣仍有不少獲利空間可以期待，相對地就會出現當前股價是否過高的疑慮，而導致股價短線回檔。

因現增價出爐後，股價雖有賣壓但依舊成交於 500 元以上，部分本益比遭修正同時依舊享有偏高評價，在持續研發高毛利產品趨勢下，預期仍將會為台股 IC 設計廠股價挹注一波新動能。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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