鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為90元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.63元上修至4.63元，其中最高估值4.96元，最低估值4元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.96
|5.42
|6.02
|最低值
|4
|4.06
|5.81
|平均值
|4.6
|5.01
|5.92
|中位數
|4.63
|5.11
|5.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,367,000
|25,782,000
|27,815,000
|最低值
|22,868,000
|24,541,000
|26,364,000
|平均值
|23,080,570
|24,962,830
|27,089,500
|中位數
|23,012,000
|24,631,000
|27,089,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。