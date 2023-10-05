鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至9.85元，預估目標價為240元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.85元，其中最高估值11.9元，最低估值8.19元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.9
|15.37
|17.1
|最低值
|8.19
|8.94
|12.93
|平均值
|9.83
|12.16
|14.36
|中位數
|9.85
|12.23
|13.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|87,458,000
|95,985,050
|104,646,320
|最低值
|80,431,750
|84,619,000
|90,112,000
|平均值
|83,288,870
|89,749,980
|96,479,030
|中位數
|82,818,000
|90,635,330
|96,412,430
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.51
|15.81
|13.19
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。