鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為110.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.59元，其中最高估值10.26元，最低估值6.61元，預估目標價為110.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.26
|11.91
|15.23
|最低值
|6.61
|7.25
|11.86
|平均值
|8.06
|9.81
|13.06
|中位數
|7.59
|9.75
|12.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,284,000
|85,859,000
|91,281,000
|最低值
|69,730,000
|74,710,000
|88,422,000
|平均值
|70,806,250
|80,705,300
|89,419,820
|中位數
|70,869,000
|81,337,450
|88,556,460
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.6
|11.54
|8.6
|7.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。