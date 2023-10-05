鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.15元，其中最高估值3.66元，最低估值0.55元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.66
|3.76
|5.48
|最低值
|0.55
|2.1
|3.68
|平均值
|1.57
|2.8
|4.7
|中位數
|1.15
|2.72
|4.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|319,419,660
|326,076,030
|346,145,700
|最低值
|264,264,000
|295,571,000
|315,395,000
|平均值
|282,516,320
|314,020,150
|330,331,130
|中位數
|274,520,000
|314,174,500
|329,452,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。