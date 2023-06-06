材料-KY5月營收再創新高 前5月已勝過2021年一整年

國際醋片及絲束市場報價維持在高檔，材料 - KY(4763-TW) 掌握契機持續擴產及調高出貨價格，營收也跟隨高速成長，材料 - KY 今 (6) 日公布 5 月營收 7.73 億元再度改寫歷史新高，2023 年前 5 月營收已超越 2021 年全年的 27.15 億元。公司對下半年營運仍看好。

材料 - KY5 月營收 7.73 億元，創新高，月增 2.12%，年增 1.2 倍，累計 2023 年前 5 月營收達 30.9 億元，年增 1.07 倍，超越 2021 年全年營收，同時，材料 - KY 在 6 月還有上游 3000 噸醋片產能擴充的新產能開出。

目前材料 - KY 已成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，材料 - KY 將進一步以爭取 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，今年的合約及出貨時程都已排定，材料 - KY，也加開產能因應需求，材料 - KY 董事長王克璋指出，材料 - KY 估算目前市場供需狀況，材料 - KY 甚至已經成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應，但材料 - KY 所能滿足的估計只有需求的 50%，也因此常遭客端日夜催貨之苦。

王克璋指出，造成此一市場供需緊張的狀況，主要在於原有絲束供應商塞拉尼斯、伊士曼等因營運考量陸續關閉包括墨西事等廠，在市場需求大增同時，供應卻沒有趕上，估計新蓋一座廠也需 3 年時間，也造成菸草公司的進場搶貨，同時，另類的市場加熱不燃燒菸絲束需求的增加，也更造成絲束需求的狂增。

材料 - KY 在目前絲束的銷售營收比重也提高 76%，明顯高於去年同期的 63%。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。

依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，絲束銷售比重再衝高至 76%。

材料 - KY2023 年第一季營收 15.61 億元，創新高，毛利率 54.31%，季增 6.13 個百分點，年增 22.86 個百分點，單季稅後純益 5.21 億元，季增 48%，年增 34%，每股純益 7.44 元，材料 - KY 目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥。而新約將在下半年陸續與客戶端陸續展開談判，公司對今年、2024 年的銷售同樣看好。