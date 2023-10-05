港交所正與政府積極研究 讓市場在惡劣天氣下繼續運作

今年以來，颱風迫使香港股市多個交易日暫停交易，知情人士透露，香港政府希望金融市場在颱風來襲時期間能照常運作，已指示一個工作組在數周內提交一份可行計畫。

據《彭博》報導，消息人士表示，香港財政司司長陳茂波的辦公室最近為這個工作組設定時間表。該工作組由港交所、監管機關及金融機構組成。

知情人士說，上月颱風和暴雨導致市場連續兩個周五暫停交易，導致這個問題變得更加緊迫。颱風每年通常會侵襲香港六次，時間落在 6 月至 10 月。

據《上海證券報》報導，港交所對此在周四（5 日）表示，一直致力提升香港市場的吸引力，目前正積極與香港政府和監管機關研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排。確保人員安全仍是港交所最重要的考慮因素。如有最新進展，港交所將適時公布。

今年 2 月，港交所行政總裁歐冠升在港交所年度業績發布會上表示，香港作為國際金融中心，保持競爭力十分重要，其他市場（在惡劣天氣下）可以繼續交易時，香港也應把握機會，確保市場向投資人開放。

歐冠升說，團隊正在著手這項工作，研究如何更好地落實相關措施，希望與受到天氣影響的利益相關方共同找到解決方案，會就此進行市場咨詢，並做出周全安排。

若極端天氣導致港股市場休市，多數情況下滬深港通也會暫停。對此，有機構認為，保持南北向資金交易的連續性，有助於股票市場長期健康平穩發展。

此外，港股交易平台停擺，將導致港交所收入減少。據第一上海首席策略分析師葉尚志測算，若以港股市場日均成交額約 1,200 億港元估算，若股市暫停交易一天，算上交易費，港交所收入將減少 678 萬港元，這還未計算期貨交易等其他收入。