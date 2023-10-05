這屆諾貝爾化學獎得主 化學只考了20分

今年諾貝爾化學獎在周三（4 日）揭曉，獲獎者是 Moungi G. Bawendi、Louis E. Brus 及 Alexey I. Ekimov），表彰他們在量子點（Quantum Dot）領域的貢獻。

除了得主名單不慎提前曝光以外，今年諾獎得主比較勁爆的消息，是其中一位得主的化學竟然只考了 20 分。

Bawendi 的第一次大學化學考試只考了 20 分。「那時候我剛進哈佛，打算用高中的學習方法應付大學學業，也就是『完全沒有方法』」。Bawendi 說。

據《法新社》報導，Bawendi 表示，當時看第一道題目，答不出來，看第二道題目，也想不出答案。最後，他只拿到 20 分，是全班最低分。

Bawendi 說，當時他腦海中閃過的念頭是：「哦，不，我完了！我在這裡幹嘛？」

為什麼他會考成這樣呢？Bawendi 說：「一是我學習不夠——我不知道該怎麼學，二是這是我在大學的第一次考試，我愣住了。」

不過，他很快就找到方法，之後幾乎每場考試都拿 100 分。

Bawendi 對年輕人的建議是：別把失敗太當回事，許多看似無法克服的事情，最後都會有辦法解決。此外，沒有任何決定能改變人的一生，人們總是有很多選擇。

Bawendi 出生於法國，在法國、突尼西亞及美國長大。這次一起獲獎的 Louis E. Brus，曾是他的老闆。Bawendi 曾在 Brus 的手下當過博士後。現在，他是麻省理工學院教授。

瑞典皇家科學院周三在頒獎詞中寫到，Ekimov 和 Brus 成功創造了量子點，Bawendi 出則徹底改變量子點的化學生產。這些奈米技術的最小組件，現在用於 OLED 電視和 LED 燈傳播光線，生物化學家和醫生則用它來繪製生物組織圖。

今年每項諾貝爾獎的獎金，由去年的 1,000 萬瑞典克朗，提高至 1,100 萬瑞典克朗，以上三位科學家將平分獎金。從 1901 年至 2022 年，共有 189 人獲諾貝爾化學獎。