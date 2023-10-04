鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調升至125元，幅度約9.17%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宏捷科(8086-TW)提出目標價估值：中位數由114.5元上修至125元，調升幅度9.17%。其中最高估值147元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予宏捷科(8086-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀0位。

宏捷科(8086-TW)今(4日)收盤價為109元。近5日股價上漲0%，相關半導體類指數近5日上漲1.75%，櫃買市場加權指數上漲1.23%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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