〈陸港盤後〉美債殖利率飆高 麥卡錫遭逼宮 香港股市走低

香港股市周三（4 日）收盤走低，恒生指數跌 0.78%，利空是美國公債殖利率飆高，投資人也關注美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免的消息。

香港恒生指數周三收盤跌 0.78%，報 17,195.84 點，恒生科技指數大跌 1.71%，報 3,752.42 點。中國 A 股市場適逢國慶連假，暫停交易。

美國公債市場連續第三天走低，30 年期公債殖利率觸及 5%，為 2007 年以來首見，引發全球金融市場陷入混亂。10 年期公債殖利率也可能會衝上 5%。

美債殖利率決定美國政府的融資成本，債券殖利率維持在高點的時間越長，殖利率對政府支付利息成本的影響就越大。目前美國政府的資金需求仍然很高。

與此同時，美國公債被視為無風險資產，而 10 年期公債殖利率被投資人視為全球資產定價之錨。美國公債殖利率攀升，可能會增加企業的借款成本，進而影響經濟活動與股票市場。

此外，投資人也關注麥卡錫被罷免的消息。眾院周二以 216 票贊成、210 票反對的票數，通過麥卡錫罷免案。麥卡錫成為美國政壇首位被罷免的眾院議長，任期只有九個月。

多名共和黨人表示，計劃在 10 月 10 日討論麥卡錫的繼任人選，預定 10 月 11 日投票選出新議長。麥卡錫已經公開表示，不會再角逐議長寶座。雖然他失去議長職位，但他仍保有加州眾議員的身份。