外資大砍面板雙虎5.4萬張 青睞記憶體、PCB族群

台股今 (3) 日震盪走低，終場下跌 102.97 點或 0.62%，收在 16454.34 點，半年線得而復失，其中外資轉為賣超，大砍面板雙虎 5.4 萬張，資金轉向威剛、晶豪科等記憶體與 PCB 族群。

三大法人今日合計賣超 183.08 億元，外資轉為賣超 157.57 億元、自營商同步賣超 41.52 億元，為連二賣；投信連 43 買、再加碼 16 億元。

觀察外資今日操作，外資主要買超記憶體族群，敲進威剛 6364 張最多，晶豪科 4991 張、十銓 4337 張、華邦電 4213 張；也買進 PCB 族群的定穎投控 6121 張、華通 4989 張；其他電子股還有啟碁 4802 張、偉訓 3836 張。傳產股則買超基泰、華航各逾 3000 張，另外，加碼兩檔 ETF 復華台灣科技優息、元大美債 20 年各 4000 多張。

外資賣超方面，友達甫宣布收購德商 BHTC，卻不受外資青睞，大舉調節 3.4 萬張居冠，群創同樣遭砍逾 2 萬張、也賣群創近 2.7 萬張。傳產股狙擊中鋼 1.2 萬張、華新 9010 張。

金融股淪為外資提款機，外資賣超新光金近 2 萬張、國泰金 9055 張、開發金 8541 張、中信金 7446 張、臺企銀 7210 張；ETF 則減碼中信中國高股息 1.3 萬張、國泰台灣領袖 50 逾 7000 張。

投信買超前十名分別為緯創 5526 張、臺企銀 2920 張、富邦特選高股息 30、光寶科、威剛、金居、南亞科、健鼎、大聯大、聯茂；賣超前十名則分別為華通 5091 張、中鋼、啟碁、欣銓、鴻海、漢翔、寶成、裕民、欣興、國泰金。