鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至25.48元，預估目標價為995元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.75元下修至25.48元，其中最高估值31.18元，最低估值22.19元，預估目標價為995元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 31.18 57.98 78.28
最低值 22.19 31.43 55.22
平均值 25.87 45.04 65.25
中位數 25.48 45.69 65

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 14,227,000 20,500,000 24,609,000
最低值 13,288,000 15,780,000 19,775,180
平均值 13,717,260 17,900,380 21,938,180
中位數 13,633,500 18,072,550 21,905,320

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 61.35 66.29 44.86 31.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 20,055,284 19,994,646 15,279,588 11,810,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞