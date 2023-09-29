銅價暴跌 全球衰退來了？巴隆：莫慌！銅博士還挺得住

近幾個月來銅價暴跌，成全球經濟的負面訊號，但《巴隆周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 認為，這不必然意味全球經濟衰退。

銅價現已跌至每磅 3.70 美元，較 1 月下旬的高點 4.27 美元下跌 13%，其主要驅動因素是全球經濟放緩。例如，由於高通膨和歐洲央行 (ECB) 升息侵蝕需求，德國正陷入衰退，中國的經濟成長也已放緩。

銅價對經濟活動減少所導致的需求下降很敏感，例如車商因應需求下降而減少製造車輛，或建商也會減少建築房屋。(製造車輛需使用銅為基礎的金屬；住宅房屋會使用大量銅管道)

由於銅被廣泛應用於日常生活，素有衡量全球經濟景況的「銅博士」(Dr. Copper) 之稱，因此銅價下跌可能表示產業疲軟，並預示經濟活動減少和全球經濟衰退。

22V Research 商品研究主管 Colin Fenton 寫道，銅期貨價格清楚表明了市場的恐懼。

雖然這是壞消息，但物極必反，對於樂觀看待全球經濟的人來說，這正是好消息。

銅價在關鍵水準上看到買盤「支撐」，本周稍早，銅價在約莫每磅 3.63 美元左右湧現買盤，這並不令人意外，因為自 2022 年底以來，銅價一直在 3.60 多美元的中低水位獲得支撐。這意味著經濟前景可能尚未嚴峻到價格更深度下跌的程度。

中國和歐洲經濟陷入困境，銅市場正關注這兩處經濟何時走穩，也許通膨問題解決後，需求就會改善。銅市場也關注美國經濟如何應對升息。美國今年即使面對更高的利率，消費者支出依舊增長。

針對此點，Sevens Report 的 Tom Essaye 報告指出，這是因為 2023 年銅價關鍵支撐位在 每磅 3.57 美元至 3.62 美元之間，這將是近期關注的焦點，「如果銅價守住此價位就可望反彈，並預示風險資產將更廣泛地出現緩解性反彈，但如果跌破此價位，將對全球市場發出負面訊號。」

銅博士最近期檢視結果顯示，全球經濟仍堅挺著。