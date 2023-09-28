公布了！恒大許家印涉嫌違法犯罪 已被採取強制措施

中國恒大 (03333-HK) 周五（28 日）發布公告，表示接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

中國恒大說，公司股份從周五上午 9 時起停止交易，直至另行通知。

事實上，中國恒大、恒大汽車 (00708-HK) 、恒大物業 (06666-HK) 等恒大系公司在周五稍早已經發布公告，表示周五上午 9 時起短暫停止股票交易。

值得注意的是，三家恒大系公司均復牌不久。中國恒大 8 月 28 日在港交所恢復交易，恒大物業在 8 月 3 日復牌，恒大汽車則在 7 月 28 日恢復股票買賣。

據《第一財經》報導，許家印被帶走的消息，在恒大內部小範圍流傳了一段時間。「我們不清楚是他被調查，還是去協助調查。」一位內部人士說。

內部人士比較確定的是，許家印二兒子許滕鶴被一起帶走了。目前許滕鶴的手機處於停機狀態。

知情人士透露，自恒大爆雷以來，許家印很大一部分精力是在處置資產，回籠資金，以維持集團運作。他也積極推動債務展期與重整工作。

《彭博》已在周三披露，許家印在本月稍早被中國警方帶走，目前在指定居所被監視。「監視居住」並非正式拘留或逮捕，也不代表他會被指控犯罪。

不過，根據中國《刑事訴訟法》的規定，這項措施意味著他未經批准，不得離開指定居所，不能見其他人，也必須把護照和身分證交給警方，但「監視居住」的時間不應超過六個月。

受此利空影響，恒大汽車股價周三收盤應聲暴跌逾 20%，中國恒大重摔逾 18%，恒大物業驟跌逾 14%。

IPG 中國區首席經濟學家柏文喜認為，恒大是否會走向破產，目前還無法確定。恒大是否進入破產清算，不僅僅是企業經營問題與法律問題，也需要考慮「保交樓」等社會問題。在恒大未解決「保交樓」問題前，要正式宣布進入破產程序不太現實，但其前景確實不容樂觀。

「目前各方可能需要更多時間和努力來尋找解決方案，包括重新協商債務重整條款、尋求新的投資人、出售資產等。如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。」柏文喜表示。