AI族群賣壓重 原來外資從廣達等4大天王提款近48億元

台北股市今 (28) 日收盤上漲 43.38 點，收在 16353.74 點，全場成交值爲 2540.02 億元。外資賣超 77.29 億元，其中外資對廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 四檔 AI 伺服器股，合計賣超提款達 47.98 億元。

外資今天在 AI 伺服器股提款，並以賣超技嘉提款 18.4 億元最多，其次爲賣超廣達 18.19 億元，賣超緯創 9.04 億元，賣超英業達 2.35 億元。

台股三大法人今天籌碼動向，外資賣超 77.29 億元；投信買超 32.8 億元；自營商賣超 18.11 億元，三大法人合計賣超 62.59 億元。同時，在期貨市場方面，外資爲空單增加 1839 口，未平倉合約口數爲 10084 口。

外資今天在台股集中市場買超較多的個股爲，大亞、聯電、中信金、合機、華通、新光、宏泰、中工、文曄、中環；外資今天在台股集中市場賣超較多的個股爲，中鋼、華邦電、華航、南亞科、緯創、長榮航、廣達、寶成、矽統、技嘉。

而今天投信在台股集中市場買超較多的個股爲，廣達、文曄、奇鋐、緯創、仁寶、聯電、宏碁、開發金、天珏、旺宏；今天投信在台股集中市場賣超較多的個股爲，華通、南亞科、華邦電、中鋼、光寶科、中鴻、欣興、中磊、健鼎、晶技。

今天自營商在台股集中市場買超較多的個股爲，大亞、台積電、定穎投控、聯電、三陽工業、緯創、智邦、台灣虎航、技嘉、康舒；今天自營商在台股集中市場賣超較多的個股爲，裕隆、南亞科、神達、華邦電、泰福 - KY、中鋼及金像電。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前的空間不大，以個股的表現爲主。預估目前大盤將維持區間振盪格局。目前則看好記憶體族群在第四季的表現。