〈陸港盤後〉恒大許家印傳被警方帶走 香港恒大系暴跌

中國 A 股市場三大指數周三（27 日）收盤齊揚，但香港恒大系重挫，中國恒大 (03333-HK) 再傳利空，創辦人許家印據傳在本月稍早被中國警方帶走，目前在指定居所被監視。

滬指周三收盤漲 0.16% 報 3,107.32 點，深成指漲 0.44% 報 10,104.32 點，創業板指漲 0.82% 報 2,006.22 點，兩市成交額合計人民幣 7,165 億元，「北向資金」淨流入 18.03 億元。

石油、建築、物流、食品飲料、零售等類股走高，光電、風電、儲能族群等活躍，保險、銀行、汽車、旅遊、房地產、半導體等類股同步走低。

香港恒生指數周三收盤漲 0.83% 報 17,611.87 點，恒生科技指數漲 0.43% 報 3,833.87 點。

恒大汽車 (00708-HK) 股價收盤暴跌逾 20%，中國恒大重摔逾 18%，恒大物業 (06666-HK) 驟跌逾 14%，融創中國 (01918-HK) 大跌逾 4%，碧桂園 (02007-HK) 跌逾 2%。

《彭博》周三披露，目前不清楚為何許家印會被「監視居住」，這種做法並非正式拘留或逮捕，也不代表他會被指控犯罪。

不過，根據中國《刑事訴訟法》的規定，這項措施意味著他未經批准，不得離開指定居所，不能見其他人，也必須把護照和身分證交給警方，但「監視居住」的時間不應超過六個月。

接近恒大知情人士向《觀察者網》證實上述傳聞，並表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

最新跡象顯示，中國恒大已進入刑事司法調查的新階段。據《財新網》揭露，中國恒大前總裁夏海鈞已經被中國監管部門控制，前財務長潘大榮也被帶走。

夏海鈞和潘大榮過去負責恒大的財務，去年 7 月兩人因涉嫌參與恒大物業存款質押被銀行強制執行事件而辭職。

