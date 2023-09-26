好市多今晚發布季報、英特爾將推桌機板Meteor Lake!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 16 分)

■道瓊指數：下跌 -117 點，跌幅 -0.34% 至 34156。

■那斯達克 100 指數：下跌 -59.25，跌幅 -0.40% 至 14876.00。

■標普 500 指數：下跌 -17.00，跌幅 -0.39% 至 4361.75。

【今日總經數據】今晚總經聚焦在房市相關的經濟數據，如 8 月新屋銷售，目前市場預期將自 0.714M 降至 0.7M；今年受高利率影響，再加上近來美國房屋庫存偏低，因此縱使房市需求下滑，房價仍堅挺，但房地產相關類股仍較沉壓。

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二、美股盤前關注重點

1. 好市多今晚盤後發布 Q4 季報：好市多 (COST.US) 將於今晚盤後發布 Q4 季報，目前市場預期營收 YOY 將成長 8% 至 779.6 億美元，EPS 將為 4.82 美元。

好市多昨日宣布與 Sesame 合作，將為其會員推出線上醫療保健服務。Sesame 的市場擁有「初級保健醫生和執業護理師、40 多個健康專業、實驗室和影像中心，包括虛擬和面對面護理」。Costco 會員可以在該平台上找到虛擬初級保健、健康檢查和虛擬心理健康治療等服務，該公司將這些服務的價格分別定為 29 美元、72 美元和 79 美元。

2. 英特爾確認 Meteor Lake 明年用於桌機板：英特爾 (OINTC.US) 確認 Meteor Lake 將於明年用於桌機，消除英特爾將取消該產品的謠言，此架構是 Intel 歷來能源最高效率的筆電處理器，透過 Foveros 3D 封裝技術，以高密度、高能源效率、低延遲的方式集結起來，英特爾表示，Meteor Lake 將於今年 12 月 14 日率先用於筆記型電腦，而於 2024 年用於桌機，桌機與筆電須相隔幾個月可能是因為 Meteor Lake 是首款採用 Intel 4 製成製造的晶片，但生產速度不夠快，因而無法同時推出桌上型和筆記型電腦。

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3. 巴菲特出售 480 萬股惠普股票：據波克夏海瑟威 (BRK.B) 遞交給美國證交所的文件顯示，波克夏海瑟威於 9 月 20 日至 9 月 22 日期間分三次出售惠普 (HPQ.US) 的普通股股票，共計 478.85 萬股，約 1.29 億美元，目前波克夏海瑟威持有的惠普降至 1.11 億股。昨日惠普下跌 - 1.76%26.30 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊