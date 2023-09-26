〈陸港盤後〉恒大地產未支付債券本息 港股走低

中國 A 股市場三大指數周二（26 日）收盤齊跌，滬指跌 0.43%，港股也走低，利空是恒大地產未支付債券的本金與利息，且陸媒披露，中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮已被中國監管機關控制。

滬指周二收盤跌 0.43% 報 3,102.27 點，深成指跌 0.6% 報 10,060.15 點，創業板指跌 0.77% 報 1,989.83 點；兩市成交額合計人民幣 6,656 億元，「北向資金」淨流出 62.96 億元。

釀酒、有色、煤炭、半導體、食品飲料、醫藥、汽車等類股走低，人工智慧、機器人、信創、數據要素、網遊等族群活躍。

香港恒生指數周二收盤跌 1.48% 報 17,466.9 點，恒生科技指數跌 1.69% 報 3,817.27 點。

恒大地產發布公告，未能按照約定在周一兌付一筆發行總額人民幣 40 億元的債券本金與利息。

這筆在深圳掛牌的「20 恒大 04」，在 2020 年 9 月發行，原定 2025 年 9 月到期。不過，債券持有人有權在第三年，也就是本月，把債券回售給恒大地產。結果持有人全部要求提前清還，但恆大地產拿不出錢。

恒大地產說，會積極與債券持有人協商，儘快達成持有人認可的解決方案。

另外，據《財新網》揭露，夏海鈞已經被中國監管部門控制，潘大榮也被帶走。外界猜測，下一個很可能就是中國恒大創辦人許家印。

夏海鈞和潘大榮過去負責恒大的財務，去年 7 月兩人因涉嫌參與恒大物業存款質押被銀行強制執行事件而辭職。

