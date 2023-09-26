中國「加長版黃金周」將至 旅遊業景氣加速復甦

今年中國中秋節和國慶節的「加長版黃金周」，將進一步釋放消費潛力，「一票難求」等詞條衝上熱搜，且中國鐵路數據顯示，上周五（22 日）鐵路售票量達到 2,695.2 萬張，再創單日售票量歷史新高。

據《中國證券報》報導，專家表示，在探親遊、出境遊、亞運遊等多重需求交織下，今年中秋節和國慶節假期將迎來一個大眾出遊高峰，文化市場恢復勢頭強勁，旅遊業景氣加速復甦。

「售票量反映人民群眾出行需求和經濟社會發展趨勢。售票量再創歷史新高，反映了即將到來的國慶黃金周旅客出行需求更為強勁。」國鐵集團客運部負責人說。

國內旅遊方面，攜程的報告顯示，目前「十一」假期的商品預訂量較去年同期激增逾四倍。其中北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙是「十一」連假前十大旅遊目的地。

在亞運帶動下，「十一」假期赴杭州旅遊預訂量較一年前暴增逾五倍，其中酒店預訂量更狂增逾八倍。

此外，今年「十一」假期是出入境政策調整後第一個長假期，出境遊客將出現井噴式成長。

「身邊的朋友要去英國、歐洲、土耳其、韓國和泰國等地旅遊。還有些沒來得及辦簽證的朋友，也要去西藏、雲南和四川旅遊。這個假期基本沒有在家的。我把年假也請了，拼成個超長假期，好好放鬆一下。」在北京工作的王一帆說，即將和家人踏上前往歐洲的旅程。

攜程的數據顯示，「十一」假期期間出境遊訂單較去年同期增長近 20 倍。9 月 13 日，泰國宣布對中國遊客實施五個月免簽政策後，搜索熱度飆升 800%，預估「十一」假期和第 4 季會有更多中國遊客赴泰國旅遊。

此外，一些國家也紛紛「出圈」，赴烏茲別克、伊朗、亞塞拜然、喬治亞、斯里蘭卡、肯亞等國的跟團遊訂單量比 2019 年同期有較大增長。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，作為世界第一大出境旅遊客源國和出境遊消費世界第一的國家，中國政府加速開放出境團體旅遊，將對全世界旅遊業發揮積極作用。