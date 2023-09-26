〈台股盤前〉台股5日線還沒收復 2變數大盤短線難逃震盪

台股加權指數大漲逾百點作收，收在 16452.23 點，但仍未收復 5 日線及半年線，在 AI 人氣降溫、聯準會可能繼續升息等潛在風險下，台股短線難逃震盪。

法人指出，從歷史經驗來看，中秋節一周平均漲幅 1.38%，上漲機率 75%，看好第 4 季台股走勢。

台股 25 日在權王台積電 (2330-TW) 翻紅帶動下，加上蘋概股、PCB、AI、CoWoS 設備族群、矽智財 IC 設計助陣，帶動指數大漲百點作收，但三大法人仍從股市提款 9.47 億元走人。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，進入第 4 季後預料在季報過後指數將慢慢往上走，目前台股的評價面已來到相對合理水位，加上美股第四季獲利表現有望由負翻正，對於提振台股投資情緒有正面幫助。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，研判短期內指數仍是盤整格局，靜待企業獲利跟上，指數即有機會突破。

但要注意的是，美國聯準會 11 月再次鷹式升息風險存在，加上美中兩國的房地產風險仍存；此外，AI 股則有人氣退場，獲利了結賣壓浮現，恐怕讓大盤陷入震盪格局。

葉獻文認為，聯準會已經進入升息尾聲，但在美國通膨降溫、就業市場穩健，經濟保有韌性，對股市可保持中立態度；另外，中國持續推出經濟振興方案，而與台灣產業連動性高的中國手機，因基期因素，於今年第四季可望轉正成長，亦是推升指數走揚的利多。