〈走進中國〉在小城市花人民幣幾萬元買房的年輕人

只花了一個星期的時間，90 後四川人李芒（化名）就在遼寧阜新選好了房子：一套位於海州區的 49 平方公尺二手房，總價款人民幣（下同）4.5 萬元，約每平方公尺 918 元。這段時間他也看了臨近的凌海市，但因不合心意，還是輾轉回到阜新。

據《第一財經》報導，李芒表示，買下的阜新房子，價格比同片區許多房子的掛牌價還高。58 安居客的數據顯示，海州區二手房掛牌價每平方公尺 500-800 元的房源十分常見。他推薦給網友徐豆（化名）的一套房源則更划算：面積約 50 平方公尺，總價僅 2.5 萬元。

與許多東北城市所處的境地相仿，在日本侵略時期就進入煤礦資源大量開採階段的遼寧阜新，是一座典型資源型城市。中共建立政權後，阜新持續為中國建設提供大量資源。阜新也是第一座被國務院認定的資源枯竭型城市。

煤炭資源枯竭，新產業又尚未成型，阜新的城市發展陷入「休克」狀態，當地人口外遷，房地產市場也逐漸供過於求。克而瑞近期發布的報告顯示，阜新等三、四線城市 2017 年及其之前的老舊庫存比重均超過 50%，大量建案滯銷超過五年，導致房價持續走低。

不過，這些都沒影響李芒的選擇。他不想掏空家裡買房，也儘可能避免催婚等問題帶來的家庭矛盾。他從事牆繪，工作地點不固定，工作周期從幾天到數月不等，每年待在家裡的時間也就三個月左右。這些促使他對低價房傾注更多注意力，「從網上開始出現鶴崗這個詞的時候就開始關注了」。

當李芒看到有人分享在阜新低價買房後的生活時，感覺這裡更符合自己的需求：低房價、低物價、交通便利，於是果斷將視線轉移到阜新。他在當地看了十幾套房子，「當地待出售的房子確實不少」。李芒說。

關注阜新時間也長達一年的徐豆，對當地房價、區位都有譜。於是，當李芒推薦房源後，她僅用一個小時就訂下房源。「這個價格也沒什麼挑的了，房屋狀態也比較好。」從事淘寶生意的徐豆，已經在河北廊坊生活近四年，覺得有自己的房子才叫家，但廊坊要五、六十萬一套房，是阜新的十倍有餘。

遼寧阜新，又一個與黑龍江鶴崗、河南鶴壁、山東銀灘齊名的「網紅城市」，成為一些年輕人的新棲居之地。這些城市短期走紅的背後，是一種新的人生選擇：相較於在大城市背著房貸奮鬥，在小城市置業，逐漸成為一小部分年輕人面對房價問題的新答案。

年輕人把注意力轉向小城市的背後，是大城市房價不斷推高生活置業成本。58 同城、安居客發布的《2023 年青年置業報告》統計數據顯示，對於置業的困難與挑戰，40.4% 受訪青年選擇了資金不足。

業界人士認為，年輕人到小城市買房定居的現象，在未來一段時間仍可能持續存在。58 安居客研究院院長張波說，隨著科技不斷發展，5G、VR 等技術應用的範圍不斷擴大，工作對人們居住因素的限制會不斷打開，會有更多工作不需要人們住在大城市。