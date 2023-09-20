〈陸港盤後〉投資人等待今夜Fed利率決策 A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周三（20 日）收盤齊跌，滬指跌 0.52%，中國央行宣布 1 年期和 5 年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變，投資人也在等待美國聯準會（Fed）最新利率決策，央行官員幾乎篤定不會升息。

滬指周三收盤跌 0.52% 報 3,108.57 點，深成指跌 0.53% 報 10,072.46 點，創業板指跌 0.77% 報 1,987.3 點，兩市成交額合計人民幣 5,732 億元，「北向資金」淨流出 35.4 億元。

旅遊餐飲、半導體、軍工、煤炭、有色、零售、電力、汽車、釀酒等類股走低，銀行、農業、地產等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.62% 報 17,885.60 點，恒生科技指數跌 1.58% 報 3,921.83 點。

中國央行周三授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期 LPR 為 4.2%，均按兵不動，並符合市場預期。

東吳證券指出，9 月降準不降息，是因為單月降準 + 降息是「極端」模式，最近三次出現類似的情況是在 2020 年 4 月、2015 年 4 月、9 月和 2008 年 10 月和 12 月，分別因應疫情衝擊，新興市場衰退及 2008 年金融危機。

雖然中國經濟面臨內生動力不足的問題，但經濟還沒到如此嚴峻的地步，人們從 8 月經濟數據可以了解，消費韌性仍在，汽車等行業依舊保持不錯的動能，基建和製造業投資也出現反彈。

東方金誠首席宏觀分析師王青則認為，未來若需要「穩增長」、「穩房市」政策進一步發力，MLF 利率仍有下調空間。接下來一段時間中國物價都會持續處於偏低水準，這也為政策利率進一步調降提供有利條件。

此外，Fed 將在台灣周四凌晨 2 時宣布利率決策，市場幾乎一面倒預測央行官員會按兵不動，並保留最快 11 月再次升息的選項。最大焦點將是最新經濟、通膨及利率預測，以及 Fed 主席鮑爾在記者會上的發言。

包括美銀、巴克萊、高盛、摩根大通、摩根士丹利等九家投銀在內，華爾街幾乎一致同意，聯邦公開市場委員會（FOMC）將把聯邦資金利率維持在 5.25-5.50% 的水準。

MacroPolicy Perspectivves 創辦人 Julia Coronado 說：「他們還沒有自信到敢宣告已經打敗通膨。通膨仍然過高，因此他們會保留開放選項。我不認為鮑爾會解除警報。」