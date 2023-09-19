盤後速報 - 興富發(2542)下週(9月26日)除權息1.5元，預估參考價39.82元

興富發(2542-TW)下週(9月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。

以今日(9月19日)收盤價44.30元計算，預估參考價為39.82元，權息值合計為4.48元，股息殖利率1.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

興富發(2542-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲1.49%，台灣加權指數上漲1.61%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/26 44.30 0.5 1.13% 1.0
2022/09/26 47.8 4.0065 8.38% 1.0016
2021/09/24 46.8 2.0047 4.28% 0.0
2020/09/24 46.15 1.0 2.17% 1.0
2020/02/20 46.2 1.0 2.16% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞