盤後速報 - 興富發(2542)下週(9月26日)除權息1.5元，預估參考價39.82元

興富發(2542-TW)下週(9月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。
以今日(9月19日)收盤價44.30元計算，預估參考價為39.82元，權息值合計為4.48元，股息殖利率1.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
興富發(2542-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。近5日股價上漲1.49%，台灣加權指數上漲1.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/26
|44.30
|0.5
|1.13%
|1.0
|2022/09/26
|47.8
|4.0065
|8.38%
|1.0016
|2021/09/24
|46.8
|2.0047
|4.28%
|0.0
|2020/09/24
|46.15
|1.0
|2.17%
|1.0
|2020/02/20
|46.2
|1.0
|2.16%
|0.0
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