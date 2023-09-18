訂閱式消費來臨！網家搶電競版圖 結盟華碩首推筆電訂閱方案

網家 (8044-TW) 今 (18) 日指出，看好訂閱式消費時代來臨，旗下金融科技公司 21st FinTech(廿一世紀數位科技)攜手華碩 (2357-TW) 首度推出「華碩筆電訂閱方案」，訂閱週期為 12 個月，藉此擴大搶食電競、直播市場。

此為 21st FinTech 去年首度推國內首見「iPhone 訂閱方案」後，再次推出的全台獨家方案，「華碩筆電訂閱方案」訂閱週期為 12 個月，消費者僅需支付少額月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年快速安排換新機、回收舊機的整合服務。

網家說明，後疫情時代各類訂閱服務發展加速，據全球調研機構 Juniper Research 調查，2022 年全球「訂閱經濟」市場價值高達 2750 億美元；GO SURVEY 的市調也發現，以「擁有商品」為主的訂閱模式，是成長快速趨勢，例如汽機車、化妝品、飲食等日用品，均可被訂閱。

21st FinTech 是國內金融科技產業中服務最多元完整的公司之一，瞄準新世代消費族群緊追潮流、崇尚靈活彈性的消費模式，打造訂閱方案。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇指出，未來將針對不同產品屬性，規劃更符合消費者期待的整合型訂閱服務，也期望結盟更多策略合作夥伴，共同打造多元的訂閱消費應用場景。

「華碩筆電訂閱方案」首波推售價 59,999-149,999 元的頂規機款開放訂閱，月付最低只要 2999 元，搶攻講求專業的電競高手、電玩直播主等頂端客群。

網家說明，消費者於一年訂閱期滿後可依需求決定「再訂閱｜舊機回收」、「再訂閱｜舊機買斷」、「舊機延長訂閱｜一年後舊機免回收」、「結束訂閱｜舊機回收」或「結束訂閱｜舊機買斷」共五種 0 利率 0 手續費方案。