【中信投信】外資回頭，上周買超台股6.3億美元

市場預估 9 月美國聯準會（Fed）暫停升息機率高，但美國 8 月 CPI 高於預期、公債殖利率上揚，為整體金融市場增添變數。從資金流向來看，外資續賣新興亞股，惟力道收斂，小賣 5.9 億美元，值得注意的是，在連賣 8 週後，外資上週回頭買超台股，使得台股成為新興亞股中唯一資金淨流入的股市，且在資金的挹注下，台股上週收紅漲 2.1%。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，雖市場普遍預期 9/19-20 FOMC 會議升息機率不高，但美債殖利率再度上揚，對盤勢有壓抑效果，短線 AI 概念股承壓，但隨著 iPhone 熱銷及特斯拉 Dojo 訂單利多，科技股仍為大盤長期向上的重要關鍵。

張圭慧說，近期因市場預期經濟軟著陸機率提高，且歐洲央行亦表示升息已到尾聲，加上華為推出新型旗艦機引起熱賣，資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場，外資和投信紛紛跟進布局，觀察法人買賣超規模比重前 2 大族群，皆為 AI 和消費性電子等族群。

張圭慧認為，整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例也已連續 3 次達 1.0 以上，表庫存順利消化。此外，截至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續 2 個季度下滑，驅動 IC 相關晶片的庫存也已降到正常水準之下，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。

越股上週收 1227.4 點，較前一周小幅漲下跌 1.1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府下半年持續加速基建規劃，交通運輸部計劃於 9 月份為交通基礎設施項目撥款超過 7.4 兆越盾，截至 8 月底，政府公共建設總投資金額較達 352 兆越南盾，較去年同期增長逾兩成

由於胡志明指數目前正進入復甦階段，主要受惠於利率調降、匯率穩定和政策支持等，而指數能否持續走高將視企業利潤率及收入復甦預期，其預期下半年市場利潤增速將達到 34%，且 2024 年也將維持 25% 增速。另隨著今年越南觀光旅遊復甦，首都河內也迎來國際旅客來訪高峰期。目前，河內旅遊局除了著手於吸引旅客到河內旅遊等刺激方案外，也計劃加大對於旅遊重點區域的投資力度。

相關基金：

中國信託越南機會基金

日盛越南機會基金

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