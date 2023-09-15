【熱門時事】ARM掛牌大漲24.69%，帶動道瓊飆漲331點！台灣受惠ARM概念股一次看！

全球行動裝置晶片矽智財 (IP) 龍頭 ARM，於美國時間 9/14 掛牌並大漲 24.69%，帶動道瓊飆漲 331 點，為美股今年單日最大漲幅。市場認為台系 IP 設計服務族群營運展望穩健(包括雲端廠商 ASIC 業務延續、Interface IP 需求殷切、權利金持續堆疊等因素)，持續聚焦 IP 設計服務族群，本文為你整理相關概念股！

一、ARM 聚焦手機以及消費性電子產品 2023 上半年營運疲軟

ARM 雖在全球 IP 市佔率高達 40%，但 04~06/2023 營收 6.75 億美元 (-2%YoY)，營收衰退係因手機與消費電子市況欠佳所致，營業利益率 16%，稅後獲利 1.05 億元 (-53%YoY)，稅後 EPS0.1 美元。

相比市佔率排名第二、三名的 Synopsys 05~07/2023 稅後獲利 3.36 億元 (+51%YoY)、Cadence 04~06/2023 稅後獲利 2.21 億美元 (+19%YoY)，成長性波動差異大。

二、ARM 掛牌有助市場資金聚焦 IP 族群，後續關注重點？

由於 ARM 獲利表現不是太好，因此即使以 ARM 掛牌首日收盤價格 63.59 美元計算的 PER 高達約 90X，市場認為也難以作為族群的指標評價，不過畢竟是全球 IP 龍頭股掛牌，短期對 IP 族群股價表現應仍有正向幫助，但熱潮過後仍需視個別公司的營運拓展前景而定。

三、受惠高速傳輸趨勢，台灣 IP 族群接單無虞，ARM 概念股一次看

法人認為台系 IC 設計族群廠商，由於 IP 設計服務族群營運展望較為穩健 (包括雲端廠商 ASIC 業務延續、Interface IP 需求殷切、權利金持續堆疊等因素)。故認為 IP 設計服務族群還是主軸，持續聚焦相關族群：世芯(3661 TT)、創意(3443 TT)、M31(6643 TT) 與力旺(3529 TT)。

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