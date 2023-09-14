盤後速報 - 信音(6126)下週(9月21日)除息1.2元，預估參考價29.75元

信音(6126-TW)下週(9月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(9月14日)收盤價30.95元計算，預估參考價為29.75元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

信音(6126-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。近5日股價下跌6.39%，櫃買指數下跌0.64%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/21 30.95 1.2 3.88% 0.0
2022/07/20 20.55 1.3326 6.48% 0.0
2021/07/08 25.55 1.4 5.48% 0.0
2020/07/02 16.1 0.7 4.35% 0.0
2019/07/30 12.3 0.3 2.44% 0.0

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