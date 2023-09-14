盤後速報 - 信音(6126)下週(9月21日)除息1.2元，預估參考價29.75元

信音(6126-TW)下週(9月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(9月14日)收盤價30.95元計算，預估參考價為29.75元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
信音(6126-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。近5日股價下跌6.39%，櫃買指數下跌0.64%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/21
|30.95
|1.2
|3.88%
|0.0
|2022/07/20
|20.55
|1.3326
|6.48%
|0.0
|2021/07/08
|25.55
|1.4
|5.48%
|0.0
|2020/07/02
|16.1
|0.7
|4.35%
|0.0
|2019/07/30
|12.3
|0.3
|2.44%
|0.0
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