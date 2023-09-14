早日實現！中國發改委：爭取兩岸民眾搭高鐵跨過台灣海峽

在共機頻頻擾台之際，中國國台辦周四（14 日）表示，要爭取早日實現兩岸民眾搭高鐵跨過台灣海峽，福建省委副書記羅東川也說，要努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證具同等便利。

中國國家發改委副主任叢亮周四表示，近年來中國政府積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成綜合立體的交通網絡，已經具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯通打下基礎。

叢亮並說：「我們要共同努力，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。」

叢亮進一步指出，中國已經建成全球最大能源體系，能源綠色轉型成就有目共睹，水電、風電、光電的規模多年來居世界第一，具備全球最先進風電光伏生產能力和遠距離輸變電能力，具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件。北京願意加強兩岸能源領域合作，共同推動兩岸能源綠色轉型發展。

羅東川周四則表示，福建積極推動台胞台企享有同等待遇，完善台胞台企公共服務平台建設，暢通台胞參加養老保險、基本醫療保險、辦理住宅公積金和保障性住宅申請等渠道，不斷增強台胞的幸福感、獲得感、安全感。

羅東川說，在此基礎上，《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確，要提出更加便利台灣人在閩生活的措施，比如取消台灣人在閩暫住登記，台灣人在閩定居落戶實現「願落盡落」，擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證在社會面同等便利。