〈貴金屬盤後〉美通膨升幅逾一年來最大 黃金改寫三周新低

黃金期貨周三 (13 日) 收黑，刷新三周低點，因美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 出現一年多來最大升幅，帶動美元小幅升值，但由於交易員對聯準會 (Fed) 本月暫停升息的預期不變，使黃金跌幅受抑制。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 2.60 美元或 0.1%，報每盎司 1932.50 美元，是 8 月 22 日以來最低收盤價。

美國勞工部周三公布，8 月整體 CPI 較前月上揚 0.6%，符合市場預期，但創 14 個月來最大升幅。與去年同期相比則年升 3.7%，較 7 月的 3.2% 加速，且超越市場預估的 3.6%。

8 月核心 CPI 較前月上揚 0.3%，超越市場預估的 0.2%。

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 認為，這份數據並未替 Fed 政策前景帶來更多明確的訊息。他說：「核心 CPI 上揚讓投資人繼續押注 Fed 可能再次升息，因而抑制黃金在這段期間的潛在上漲動能。只要降息希望渺茫，黃金多頭就很難出現明顯的漲勢。」

美元和美債殖利率在數據公布後上揚，對黃金造成雙重打擊，原因是黃金以美元計價，美元升值不利於海外買家買進，而且黃金本身不孳息，殖利率上揚代表持有黃金的機會成本提高。

不過 OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說，黃金頂多不得不因應 Fed 11 月再次升息的情境，美國經濟明顯會逐步走弱，「隨著美元快要觸頂，對黃金來說，經濟壞消息將再次成為好消息。」

EverBank World Markets 總裁 Chris Gaffney 認為，由於 CPI 大致符合市場預期，代表 Fed 本月可望按兵不動，成為黃金的支撐。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員對 Fed 9 月按兵不動的預期轉強，並認為 11 月有 61% 的機率也將按兵不動。

投資人焦點轉向周四的美國 8 月生產者物價指數 (PPI)，和歐洲央行 (ECB) 利率決策。

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