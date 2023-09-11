身障者努力籌措經費 「麻煩小天使」銷售手作無毒農產

鉅亨網 2023 年愛心專案活動中，將贊助一群來自南投的「麻煩小天使」，從字面上來看，指的是一群「麻煩」的小天使們，其實就是需要療育的身心障礙者們；社團法人南投縣麻煩小天使協會表示，由於經費相當不足，正加強推廣銷售自家生產無毒農產品，期各界除了金援經費、寄送物資外，能夠支持購買自家作周邊商品。

麻煩小天使協會創立於民國 87 年，位於南投縣中寮鄉，由創會理事長儲筱薇帶領一群需要早期療育兒童的家長成立，麻煩小天使協會說明，成立原因在於儲筱薇本身也有高功能自閉症孩子，然而，偏鄉的相關教育資源缺稀，因而結合一些有同樣需求的家長力量，共同成立社區的療育中心。

「麻煩小天使」成立宗旨在於─「他們雖然很麻煩，卻是我心中的天使」，聘用語言治療師、心理治療師，讓家長們不需再舟車勞頓到都市找尋相關資源。

不過，麻煩小天使協會提到，疫情發生後，到目前為止，募款都還是很困難，政府補助款不足，來自社會愛心捐贈的金援也少，因此，努力靠著自有產品銷售強化經費，目前自籌款項約 25%，在線上銷售有無毒耕作萬壽菊相關產品，包括萬壽菊產品製成的茶包、紅茶禮盒、洗髮沐浴乳、洗手乳等，期望社會人士能伸出援手。

目前麻煩小天使協會日間照護約 15 人，為中度和重度發育遲緩兒提供教育小作所職能訓練等，並積極為成年的大天使們找尋工作機會，麻煩小天使協會表示，訓練這群天使們靠著自己的雙手生產並販售產品，也能為他們創造生活的價值感。

例如，在協會既有的小天使無毒園區中，天使們練習和其他成員溝通合作，人際互動，還可透過勞動，獲得每個月的獎勵金，曾有一名新學員阿華 (化名) 在月底前一周到來，當月即獲得 350 元的獎勵金，是其人生的第一筆薪水，與媽媽感動流淚，並拿著這筆薪水第一次請媽媽吃了一碗麵。

麻煩小天使協會不諱言，身心障礙者無法進入職場，不是沒有謀生能力，而是沒有機會，因此，要為他們創造工作的機會，雖然屬於偏鄉的小單位，但不會因此就自我放棄，仍不斷生產義賣商品來開源。

麻煩小天使協會進一步說明，來上課的學員多半是高中畢業無法再上學，由家長轉過來，一個月僅象徵性收費 1500 元，然經營均需要大筆資金與器材，且協會辦公室、教室等場地均是以租用方式，費用是沉重負擔，期盼社會各界能夠善心捐獻經費、各種上課物資，支持麻煩的小天使們繼續向前進。

鉅亨網於每年 10 月起均會推出「溫暖送愛心專案」活動，並配合一年一度的社慶擴大舉辦，今年已邁入第 18 年，今年受贈對象為社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、社團法人南投縣麻煩小天使協會，以及財團法人台東縣私立天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。