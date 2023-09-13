鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為51元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.7元，其中最高估值2.17元，最低估值1.44元，預估目標價為51元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.17
|3.86
|4.62
|最低值
|1.44
|1.93
|2.22
|平均值
|1.72
|2.39
|3.2
|中位數
|1.7
|2.23
|2.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|557,588,360
|633,242,000
|736,771,000
|最低值
|516,093,000
|570,733,000
|604,321,580
|平均值
|533,671,450
|596,118,980
|667,127,170
|中位數
|525,095,000
|592,683,460
|666,154,680
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)目標價調升至51元，幅度約4.08%
- 大盤打黃金右腳 買盤進場押寶 投信作帳這些族群
- 〈台股盤後〉急跌未殺低險守月線 跌43點收16576點 周線中止連二紅
- 〈台股盤中〉權值股續失溫 大盤跌近百點失16700點
- 9月投信作帳 資金進駐中小型題材股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。